الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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أول مفوض شرطة بمدينة نيويورك من أصول لاتينية

منذ 3 دقائق
إدوارد كابان

إدوارد كابان

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عين رئيس بلدية نيويورك، إيريك آدامز، الإثنين، إدوارد كابان مفوضا لشرطة المدينة ليصبح، أول أمريكي من أصول تعود إلى أمريكا اللاتينية يشغل هذا المنصب في تاريخ نيويورك الممتد 178 عاما.

قدم آدامز، وهو نفسه ضابط شرطة سابق بمدينة نيويورك، كابان (55 عاما) كمفوض لشرطة المدينة خلال مؤتمر صحفي في حي ذا برونكس الذي بدأ فيه كابان حياته المهنية كضابط شرطة مبتدئ عام 1991.

وسيرأس كابان أكبر إدارة للشرطة في الولايات المتحدة ويشرف على نحو 35 ألف مكتب للشرطة و18 ألف موظف مدني.

وعمل كابان كمفوض شرطة بالوكالة منذ استقالة كيتشانت سيويل الشهر الماضي بعد أن أمضت 18 شهرا في المنصب. وكانت سيويل أول امرأة ترأس تلك الإدارة.

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