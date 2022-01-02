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أول نشاط للزعيم الكوري في 2022

2 - يناير - 2022
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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قالت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ اليوم الأحد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار ضريح جده ووالده الراحلين في أول نشاط علني له يتم الإبلاغ عنه هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار قصر الشمس “كومسوسان”، حيث يوجد ضريح والده الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل وجده مؤسس الدولة كيم إيل سونغ، بمناسبة بداية العام الجديد.

وشوهدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم، وهي تقف احتراما لتمثالي القائدين الراحلين.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد رافق كبار مسؤولي الحزب والجيش كيم في زيارته إلى الضريح، بما في ذلك تشوي ريونغ هيه، الرجل الثاني في الدولة، وجو يونغ وون، المساعد المقرب من الزعيم.

وقد اعتاد كيم على زيارة القصر في يوم رأس السنة الجديدة منذ توليه منصبه في أواخر عام 2011، باستثناء عام 2018.

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