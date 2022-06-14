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أول وزير إيراني يستقيل من حكومة رئيسي

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 14 - يونيو - 2022 10:19 صباحًا
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قدم وزير العمل والرعاية الاجتماعية في إيران، حجت الله عبد الملكي، اليوم الثلاثاء، استقالته للرئيس، إبرهيم رئيسي.

وفي كتاب استقالته، ذكر عبد الملكي أنه “ينوي الخروج من التشكيلة الوزارية لمزيد من التنسيق بين أركان الحكومة”،

وتعتبر هذه أول استقالة بين وزراء حكومة إبراهيم رئيسي منذ توليه الحكومة قبل نحو عام.

هذا وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قبول الرئيس استقالة وزير العمل، وتعيين قائم بالأعمال لإدارة شؤون الوزارة، حيث سيتولى محمد هادي زاهدي تصريف الأعمال في وزارة العمل حتى يعرض رئيس الجمهورية بديلا عن حجت الله عبد الملكي على البرلمان لنيل الثقة.

وكان زاهدي وفا يشغل منصب المساعد التنسيقي والاقتصادي لنائب رئيسي، كما شغل مناصب عدة في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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