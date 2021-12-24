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"أوميكرون" يتسبب في إلغاء أكثر من 1900 رحلة جوية حول العالم

24 - ديسمبر - 2021

تعبيرية

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قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن شركات الطيران ألغت اليوم الجمعة أكثر من 1900 رحلة، بسبب تفشي متحور “أوميكرون” الذي أدى إلى نقص الموظفين العاملين في تلك الشركات.

وذكرت الصحيفة أن الآلاف من المسافرين تلقوا رسائل لإبلاغهم بإلغاء رحلاتهم عشية عيد الميلاد، بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وألغت إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية “يونايتد إيرلاينز” ما لا يقل عن 150 رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر اليوم الجمعة، بالإضافة إلى 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تقلع يوم السبت.

كما اتخذت شركات الطيران الأخرى نفس الخطوات، بما في ذلك “دلتا” و”جيت بلو” و”أليجانت”.

وقالت شركة “يونايتد إيرلاينز” إن “التأثير المباشر لمتحور “أوميكرون” على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون الرحلات أدى إلى الإلغاء.

وأشارت إلى أن أعضاء طواقم الطائرات كانوا على اتصال بمصابين، بما يجعل من غير الممكن مباشرة وظائفهم.

وفي أستراليا تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطارات المدن الكبرى، في سيدني وملبورن، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

وأظهر موقع “Flight Aware” لتتبع الرحلات الجوية، أن عدد الإلغاءات على مستوى العالم اعتبارا من صباح يوم الجمعة قد زاد إلى أكثر من 1900.

ومثل ذلك ضربة لموسم العطلات في أعياد الميلاد، ناجمة بشكل أساسي عن متحور “أوميكرون” سريع الانتشار، الذي يمثل الآن أكثر من 70% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة في الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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