أونروا: استشهاد 6 فلسطينيين في قصف لملجأ تديره الأمم المتحدة بغزة

آثار الدمار في غزة

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن ستة نازحين فلسطينيين استشهدوا عندما تعرض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف أمس الاثنين في مدينة خان يونس، محور الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء “الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرون حاليا داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف”.

وذكر أن ستة نازحين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في الهجوم.

وتابع قائلا “أدعو جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

وأدى الهجوم الذي أطلقته إسرائيل على غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية. وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب تنفيذ مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.