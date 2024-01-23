الثلاثاء 11 رجب 1445 ﻫ - 23 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أونروا: استشهاد 6 فلسطينيين في قصف لملجأ تديره الأمم المتحدة بغزة

منذ ساعة واحدة
آثار الدمار في غزة

آثار الدمار في غزة

A A A
طباعة المقال

أعلن فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن ستة نازحين فلسطينيين استشهدوا عندما تعرض ملجأ تديره الأمم المتحدة للقصف أمس الاثنين في مدينة خان يونس، محور الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء “الموظفون والمرضى والنازحون المذعورون محاصرون حاليا داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خان يونس مع استمرار القتال العنيف”.

وذكر أن ستة نازحين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في الهجوم.

وتابع قائلا “أدعو جميع الأطراف لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل حجم الأضرار وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين ومباني الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي”.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.

وأدى الهجوم الذي أطلقته إسرائيل على غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية. وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب تنفيذ مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
أول ظهور علني افتراضي لوزير الدفاع الأمريكي منذ دخوله المستشفى
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
بلينكن يتعهد بتقديم تمويل إضافي لتعزيز أمن ساحل غرب أفريقيا
أسواق الأسهم الخليجية
أسواق الخليج تغلق متباينة وسط تقلب أسعار النفط والتوتر الإقليمي

الأكثر قراءة

طريق ضهر البيدر
ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
تفاصيل هدنة الـ 48 ساعة الإسرائيلية مع حزب الله.. إما الاستقرار أو تدمير جنوب لبنان!
حزب الله
"حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟