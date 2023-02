"أيامه معدودة".. رئيس مرتزقة فاغنر يعيش أسوأ أيامه

مع دخول الحرب الروسية ضد أوكرانيا عامها الثاني، يبدو أن التطورات لات تقتصر على ما يحدث في ساحات المعارك فقط، ففي تطور غير مسبوق بعكس مدى التوتر بين مجموعة فاغنر ووزارة الدفاع الروسية، دعا رئيس رئيس مرتزقة فاغنر الروس إلى الضغط على الجيش الروسي ليزوّد مقاتلي المجموعة بالذخيرة.

ويبدو أن رئيس مجموعة مرتزقة “فاغنر” التي تقاتل إلى جانب قوات الكرملين في أوكرانيا، يعيش أسوأ أيامه، إذ يرى خبراء ونشطاء ومعارضون من روسيا أن أيام، يفغيني بريغوجين، “باتت معدودة”، وأنه تحول من “صياد قاتل” إلى “وحش مطارد”.

ويرى هلاء أن بريغوجين معرض للاغتيال أو الإقصاء في أي لحظة وفقا لما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية.

وكان بريغوجين قد نشر مؤخرا صورا مروعة لجثث 30 عنصرا من مقاتليه قال إنهم قتلوا بعد حرمانهم من الذخيرة، في تصعيد جديد لخلافه مع القيادة العسكرية في موسكو.

ويؤشر الخلاف بين بريغوجين، وكبار ضباط الجيش الروسي، بخصوص دعم عناصر فريقه، على تدهور العلاقة بينهما، بفعل الانتكاسات التي كبدها إياهم الأوكرانيون.

وكان بريغوجين قد اتهم وزارة الدفاع الروسية مرارا هذا الأسبوع بحرمان مقاتليه من الذخائر عمدا، فيما وصفه بمحاولة خيانة لتدمير فاغنر.

وقال لمدون عسكري روسي بارز في مقابلة، وفق ما نقلت وكالة رويترز: “هذا هو أحد الأماكن التي تتجمع فيها جثث القتلى”.

وتابع: “هؤلاء هم الرجال الذين ماتوا أمس بسبب شح القذائف، أمهات وزوجات وأطفال سيحصلون على أجسادهم”.

ثم أردف متسائلا: “هل يجب أن يكون هناك خمسة أضعاف هذا العدد من الموتى؟ من المذنب في موتهم؟”، قبل أن يجيب على نفسه بالقول: “المذنبون هم أولئك الذين ينبغي أن يجدوا حلا لنحصل على ما يكفي من الذخيرة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نقلت عن تقارير استخباراتية أميركية أن قوات “فاغنر” تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن عدد قتلى من تلك المجموعة قبل بلغ نحو 9000 مسلح، نصفهم قُتلوا خلال الشهرين الأخيرين فقط، إضافة إلى 21 ألف جريحاً.

وفي نفس السياق، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مرتزقة فاغنر يمثلون نصف قتلى الجانب الروسي في هذه الحرب. مرجعة ذلك إلى نقص في الإسعافات الطبية التي يتلقاها هؤلاء المرتزقة إثر إصابتهم، مقارنة بما يتلقاه الجيش الروسي.

(5/5) Wagner PMC forces have deployed large numbers of convict-recruits. These have probably experienced a casualty rate of up to 50%.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2023