أيد دعوى جنوب إفريقيا.. الكنيست الإسرائيلي يبدأ إجراءات الانتقام من النائب "كاسيف"

صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، (الثلاثاء 30-1-2024)، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف عضو حزب “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب إنه “تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن استمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، وأيد 14 عضوا الطلب، وصوت اثنان ضده (أحمد الطيبي ووليد طه)”.

وستتم إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضوا للموافقة عليه”، دون تحديد موعد لذلك.

من جانبه، هاجم رئيس لجنة الكنيست البرلمانية أوفير كاتس، النائب كاسيف وقال في بيان “هذه ليست حرية تعبير، هذه خيانة من دون دفع ثمن على ذلك”.

أما النائب العربي أحمد الطيبي، فقال خلال المداولات اليوم الثلاثاء “الحادثة التي تخص كاسيف ستكون بمثابة سابقة، وهناك من يدفعون نحو ذلك من أجل إقالة جميع أعضاء الكنيست العرب”.

وأضاف الطيبي “أنا متأكد أن المحكمة العليا سوف تأخذ بعين الاعتبار هذه الأقوال وتصرفات أعضاء اللجنة”.