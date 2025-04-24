أيرلندا ترفع مساهمتها لصندوق أفقر الدول إلى 141 مليون يورو

قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو اليوم الخميس إن أيرلندا ستساهم بنحو 141.4 مليون يورو (161 مليون دولار) في أحدث عملية لتجديد موارد صندوق البنك الدولي المخصص لأفقر الدول، بزيادة 33.5 بالمئة عن مساهمة البلاد السابقة.

وسيجري تخصيص هذه الأموال للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق يقدم الدعم لأفقر الدول التي تعاني من ديون ساحقة وكوارث مناخية وتضخم وصراعات، وذلك في إطار أحدث جولة تجديد لمواردها.

وقال دونوهو في بيان خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن “أيرلندا دائما داعم قوي لعمل البنك الدولي، وستعزز هذه المساهمة أهداف أيرلندا الإنمائية الدولية التي تركز على تحقيق أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة”.

وبرزت مسألة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، الذي يجرى كل ثلاث سنوات، في الاجتماعات المنعقدة هذا الأسبوع في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة هيكلة علاقتها مع مؤسسات نظام بريتون وودز، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي ديسمبر كانون الأول، أعلن البنك الدولي أن تعهدات المانحين للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت رقما قياسيا عند 100 مليار دولار، ومنها مساهمة قدرها أربعة مليارات دولار قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن العام الماضي.

وقال دونوهو “في ضوء المشهد الدولي الراهن والتوتر الجيوسياسي وقرارات الآخرين بشأن التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكثف جهودنا ونقدم مساهماتنا قدر الإمكان”.

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