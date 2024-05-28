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أيرلندا تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2024 3:00 مساءً
فلسطين - أيرلندا

فلسطين - أيرلندا

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أعلنت الحكومة الأيرلندية في بيان اليوم الثلاثاء اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، في تحد لإسرائيل التي نددت بالخطة.

وأضاف البيان أن الحكومة صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم.

وجاء في البيان “الحكومة تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله”.

وأضاف “سيتم تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين مع سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله”.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن التحرك يهدف إلى إبقاء الأمل في السلام حيا.

وأوضح في البيان “هذا القرار الذي اتخذته أيرلندا يهدف إلى إبقاء الأمل حيا. إنه يتعلق بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام”.

وأضاف “أدعو مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة”.

ما هي الأطراف الأخرى التي اعترفت بفلسطين؟

تعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند. لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقا إضافة إلى السويد وقبرص.

وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.

تدعم الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها تقول إن هذا أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف من أطراف منفردة بدولة فلسطينية.

وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) فعليا ضد محاولة اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، الأمر الذي حرم الفلسطينيين من العضوية الكاملة في تصويت بمجلس الأمن.

    المصدر :
  • رويترز

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