أيرلندا وإسبانيا قد تعترفان بدولة فلسطينية في 21 مايو

ذكرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (آر تي إي) أن أيرلندا وإسبانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو\أيار.

وقالت آر.تي.إي مساء أمس الأربعاء 8\5\2024 إن أيرلندا وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا ومالطا، كثفت الاتصالات بهدف اعتراف هذه البلدان على نحو مشترك بدولة فلسطينية.

ووفقا للتقرير تنتظر البلدان المذكورة تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مايو أيار قد يؤدي إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي بيان مشترك في 22 مارس\آذار قالت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا إنها اتفقت على اتخاذ أولى الخطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وتناصر إسبانيا وأيرلندا منذ أمد بعيد حقوق الفلسطينيين. وتأتي تلك الجهود مع تزايد عدد القتلى في قطاع غزة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهو ما أدى إلى دعوات عالمية لوقف إطلاق النار والتوصل لحل دائم يحقق السلام في المنطقة.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن خطة البلدان الأربعة تمثل “مكافأة للإرهاب” من شأنها أن تقلل فرص التوصل لحل تفاوضي للصراع في غزة.