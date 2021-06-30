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أين وصل التحقيق في قضية مقتل نزار بنات؟

30 - يونيو - 2021
نزار بنات

نزار بنات

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قال المفوض السياسي العام الفلسطيني، اللواء طلال دويكات، إن رئيس القضاء العسكري تسلم تقريري لجنة التحقيق والنائب العام المدني في مقتل الناشط نزار بنات.

وأضاف في تصريح لـ”وفا” أن النيابة العسكرية ستباشر فورا التحقيق في القضية من كافة جوانبها.

شدد على أن” القضاء العسكري قضاء مستقل في إرادته بكامل الإجراءات التحقيقية والتوقيف وانتهاء بمحاكمة عادلة بضمانات استمدها من القانون والتشريعات الفلسطينية.. وأن كامل الإجراءات ستكون نزيهة ومستقلة بدءا من التحقيق وحتى المحاكمة”.

قال إن “النائب العام العسكري باشر التحقيق في هذا الملف، وسيعلن كامل الإجراءات وستيم نشر تفاصيل النتائج بعد انتهاء اجراءات التحقيق”.

وأعلنت عائلة الناشط نزار بنات رفضها للجنة التحقيق الحكومية في مقتله التي شكلتها السلطة الفلسطينية، ودعت إلى اعتقال العناصر التي نفذت الجريمة، وذلك بحسب “وفا”.

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