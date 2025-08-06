أين يمكن للهند أن تبحث عن بديل للنفط الروسي؟

من المرجح أن تتحول الهند، التي تحصل على أكثر من ثلث وارداتها النفطية من روسيا، إلى إمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى إذا اضطرت إلى خفض الواردات الروسية بسبب العقوبات الأمريكية المحتملة.

* لماذا تستورد الهند النفط الروسي؟

اتجهت الهند إلى شراء النفط الروسي الذي يُباع بسعر مُخفض بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وتجنبت إمداداتها بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وصارت روسيا المورد الأول للهند، إذ توفر نحو 35 بالمئة من إجمالي الإمدادات للهند، مقابل أقل من اثنين بالمئة قبل الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار النفط الخام العالمية إلى 137 دولارا للبرميل بسبب المخاوف من نقص الإمدادات في أعقاب العقوبات التي قادها الغرب قبل أن تستقر الأسعار مرة أخرى. وأدت أسعار الخام الروسي المنخفضة إلى خفض التكاليف بالنسبة لمصافي التكرير الهندية. وتستورد الهند أكثر من 85 بالمئة من احتياجاتها النفطية.

* ما هي كمية النفط الروسي التي تشتريها الهند؟

أظهرت بيانات تجارية أن ثالث أكبر مستوردي ومستهلكي النفط في العالم تلقت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة واحد بالمئة عن العام الماضي.

وبينما تشتري شركات التكرير الحكومية الهندية النفط الروسي من التجار، فإن شركتي التكرير الخاصة نايارا إنرجي وريلاينس إندستريز المحدودة، المشغلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، لديهما صفقات توريد طويلة المدى مع روسنفت الروسية.

* لماذا يريد ترامب أن تخفض الهند وارداتها من النفط الروسي؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزيد الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من الهند بشكل كبير من 25 بالمئة حاليا، وذلك في ضوء استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.

وحذر من أن الدول التي تشتري الصادرات الروسية قد تواجه عقوبات إذا لم تتوصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقاومت نيودلهي هذه الضغوط، نظرا لعلاقاتها طويلة الأمد مع روسيا واحتياجاتها الاقتصادية.

ومع ذلك، توقفت شركات التكرير الحكومية الهندية عن شراء النفط الروسي.

* ما هي الخيارات أمام الهند إذا لم تتمكن من شراء النفط الروسي؟

إلى جانب روسيا، تشتري الهند النفط من العراق، المورد الأول لها قبل الحرب في أوكرانيا ثم السعودية، والإمارات.

وتشتري شركات التكرير الهندية في الغالب النفط من منتجين في الشرق الأوسط بموجب صفقات سنوية مع مرونة في طلب المزيد من الإمدادات كل شهر.

ومنذ تحذير ترامب من العقوبات، اشترت شركات التكرير النفط الخام من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأذربيجان.

ويقول وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن الهند قد نوّعت مصادر إمداداتها إلى حوالي 40 دولة، مضيفا أن المزيد من الإمدادات تأتي إلى السوق من جيانا والبرازيل وكندا.