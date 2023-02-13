الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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إبحار أولى ناقلات الخام الأذري من ميناء جيهان التركي منذ الزلزالين

منذ ساعة واحدة
ميناء جيهان التركي

ميناء جيهان التركي

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أوضحت بيانات تعقب السفن ومصدر تجاري أن ناقلة النفط (نوردلوتس) أبحرت من ميناء جيهان التركي محملة بنفط خام أذربيجاني اليوم الاثنين في أول عملية شحن للخام الأذري منذ وقوع زلزالين يوم السادس من فبراير شباط.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية للطاقة إن الناقلة تحمل 682500 برميل وبدأت التحميل يوم 12 فبراير شباط.

وقال المصدر التجاري إن سفينة ألفا بالتيكا ظهرت أيضا عند أحد أرصفة بوتاش بميناء جيهان اليوم الاثنين وتحمل الخام الأذري.

وتسبب الزلزالان اللذان وقعا في تركيا وسوريا في توقف العمل في ميناء جيهان الذي يتلقى إمدادات النفط الخام من شمال العراق وأذربيجان.

وقالت متحدثة إن تحميل النفط الأذري من ميناء جيهان استؤنف أمس الأحد. وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة في عمليات تحميل الخام الأذري من ميناء جيهان يوم الثامن من فبراير شباط.

واستأنف خط أنابيب النفط الخام العراقي عمليات التدفق في وقت متأخر من يوم السابع من فبراير شباط، حينما حُمل الخام العراقي لأول مرة منذ وقوع الزلزالين.

    المصدر :
  • رويترز

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