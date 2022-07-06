الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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إتفاق على تهدئة التوتر بين الكونجو ورواندا

منذ 10 دقائق
رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي

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أعلنت رئاسة الكونجو الأربعاء الواقع في 6 تموز بأن رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاجامي اتفقا في قمة في أنجولا على عملية لتهدئة التوتر الذي نجم عن هجوم للتمردين.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ بدأت جماعة 23 آذار المتمردة هجوما كبيرا على الحدود الشرقية للكونجو في نهاية آذار.

وتتهم الكونجو رواندا بدعم الجماعة، وتنفي كيجالي ذلك وتتهم بدورها كينشاسا بالقتال إلى جانب جماعة مسلحة أخرى تعتزم الاستيلاء على السلطة في كيجالي.

وعين الاتحاد الأفريقي الرئيس الأنجولي جواو لورينكو للتوسط في المحادثات واستئناف الحوار بين الطرفين.

    المصدر :
  • رويترز

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