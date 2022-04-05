إتّفاق على توسيع التعاون في الطاقة بين إسرائيل وقبرص واليونان

بينما تسعى أوروبا لتقليص اعتمادها على الطاقة من روسيا، أكّد وزراء خارجية اليونان وقبرص وإسرائيل اليوم الثلاثاء، أنّ دولهم ستواصل العمل معا بشأن مشاريع لخطوط أنابيب للغاز الطبيعي.

وزير الخارجية الإسرائيلي “يائير لابيد”، قال بعد اجتماعه مع نظيريه اليوناني والقبرصي في أثينا، إن الغزو الروسي أدّى لتغيير هيكل سوق الطاقة في أوروبا وفي الشرق الأوسط.

وأشار الى أنّ الحلفاء الثلاثة سيسعون لتعزيز روابطهم للطاقة، وتوسيع تعاونهم في الأشهر المقبلة ليشمل مزيدا من الدول.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لخفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وإنهاء كل واردات الوقود الأحفوري من روسيا بحلول عام 2027 وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما اتفقت قبرص واليونان وإسرائيل على بناء أطول وأعمق كابل كهرباء تحت الماء في العالم والذي سيعبر قاع البحر المتوسط ويربط بين شبكات الكهرباء في الدول الثلاث. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول 2024 .

وهناك مشروع آخر تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث هو خط أنابيب إيست-ميد تحت البحر. والمشروع المصمم لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط قيد التخطيط منذ بضع سنوات.