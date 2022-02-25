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إثر ارتفاع الأسعار.. مصر تلغي مناقصة عالمية لاستيراد القمح

25 - فبراير - 2022
قمح تعبيرية

قمح تعبيرية

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كشف مصدر مسؤول، أن مصر ألغت مناقصة عالمية كانت قد طرحتها لاستيراد قمح، حيث لم تتقدم لها إلا شركة واحدة.

وقال المصدر لـ”سكاي نيوز عربية” إن شركة واحدة تقدمت للمناقصة وعرضت على هيئة السلع التموينية المصرية استيراد 60 ألف طن من القمح الفرنسي، بسعر 399 دولار للطن.

وأكد المصدر أن مصر “اضطرت لإلغاء المناقصة لأن تقدم شركة واحدة يعني أن الموافقة عليها ستكون شراء بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المزايدات المناقصات”.

وأوضح أن ارتفاع سعر طن القمح أيضا من أسباب الإلغاء، لأنه ارتفع من متوسط 345 دولارا للطن في المناقصات السابقة إلى ما يقرب من 400 دولار في المناقصة الملغاة.

وأكد المصدر أن الغزو الروسي لأوكرانيا هو السبب في إحجام شركات التوريد عن المشاركة في المناقصة التي طرحتها مصر، وكذلك السبب في زيادة السعر.

وأشار إلى أن أغلب شركات توريد القمح لمصر توجد في روسيا وأوكرانيا أو في دول قريبة منهما، فيما يشكل مرور سفنها في المنطقة في هذا التوقيت مخاطرة كبيرة، مما جعلها تحجم عن المشاركة بالمناقصة.

وحسب المصدر، فإن مصر تستورد القمح من 21 دولة على رأسها روسيا وأوكرانيا، ومن بينها فرنسا ورومانيا والمجر وأوروغواي والولايات المتحدة.

يذكر أن آخر مناقصة طرحتها مصر لاستيراد القمح شحن أبريل المقبل شاركت فيها 17 شركة، وحسب المصدر فمتوسط مشاركة الشركات عموما بمناقصات مصر لا يقل عن 10 في كل مناقصة.

وتلك هي المرة الأولى هذا العام التي تلغي فيها مصر مناقصة عالمية لاستيراد القمح، بينما ألغت 4 مناقصات العام الماضي كان آخرها في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار القمح.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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