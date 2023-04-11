إثر المناورات.. تايوان ترصد 9 سفن حربية صينيّة و26 طائرة في محيطها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء، وذلك غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الصين حشدت طائرات عسكرية صباح الثلاثاء، وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب، لافتة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي.

ويشار إلى أنّ الصين بدأت السبت مناورات استمرت ثلاثة أيام حول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، تضمنت محاكاة لفرض حصار على الجزيرة وشن ضربات على أهداف محددة.

وجاء استعراض القوة الصيني هذا ردًا على استقبال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي لرئيسة تايوان تساي إنغ-وين الأسبوع الماضي في كاليفورنيا، وتحذير بكين الذي أعقب اللقاء من إجراءات انتقامية.