إثر زلزال هاتاي.. تركيا تُسجّل 90 هزّة ارتداديّة و6 ضحايا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات على مقياس ريختر، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي أمس الإثنين بقوة 6.4 درجات.

وأشار بيان صادر عن “آفاد” اليوم الثلاثاء، إلى وفاة 6 أشخاص من جراء زلزال هاتاي، وإصابة 294 شخصًا بينهم 18 بحالة خطيرة، وفقًا لمعلومات من وزارة الصحة.

ولفتت إلى إرسال 6 آلاف خيمة ليلًا إلى المنطقة من أجل المواطنين، مؤكدة استمرار إرسال الخيام على مدى اليوم جوًا وبرًا.

يشار إلى أنّ زلزالًا بقوة 6.4 درجات ضرب منطقة “دفنة” في ولاية هاتاي التركية، مساء أمس الإثنين، تبعته هزة بقوة 5.8 درجات.

ويأتي الزلزال الجديد في هاتاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.