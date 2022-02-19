إثيوبيا تباشر إنتاج الكهرباء من سد النهضة

قال مسؤولون في إثيوبيا اليوم السبت إن إنتاج الكهرباء من سد النهضة يبدأ يوم غد الأحد.

وقال مسؤول في الحكومة لـ”فرانس برس”: “غدا (الأحد) ستبدأ أول عملية توليد كهرباء من السد” الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان، وأكد مسؤول آخر هذه المعلومات.

وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى 6 آلاف ميجاواط عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.

والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وسد النهضة الاثيوبي الذي بدأت أديس أبابا بناءه علي النيل الازرق خلق أزمات متكررة ما بينها ودولتي مصر والسودان خاصة وان مصر تري ان قيام السد يقلص إمداداتها من مياه نهر النيل التي تعتمد عليها بشكل كامل ، بينما يركز السودان علي سلامة بناء السد اكثر من كمية المياه التي سيفقدها ، لكن موقفه يميل اكثر لاثيوبيا باعتبار الفائدة التي سيجنيها من كهرباء السد ، بينما تري اثيوبيا انها دولة المنبع وتريد أن تنهض ببلدها خاصة في المجال الزراعي وتوفير الطاقة الكهربائية .

اجتماعات كثيرة دارت بين الدول الثلاث دون التوصل لاتفاق نهائي خاصة فيما يتعلق بتعبئة مياه السد وعدد سنوات ملئه ، فكان الاتفاق علي ان يتم ملؤه علي مراحل وبطريقة تعاونية خاصة خلال موسم الأمطار بين شهري يوليو وأغسطس ، واغتنمت الولايات المتحدة الخلافات والتعقيدات بشأن السد وعقدت اجتماعا مع الدول الثلاث في واشنطن علي ان يعقبه اجتماع اخر في 28 و29 من هذا الشهر