إثيوبيا تبدأ الملء الثالث لسد النهضة الأسبوع المقبل

ستبدأ إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي اعتبارا من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع وصول بحيرة السد إلى مستواها الذي وصلت إليه في 19 آب الماضي بإجمالي 8 مليارات م3 نهاية هذا الأسبوع، على أن يبدأ التخزين الثالث بداية الأسبوع القادم ولمدة شهر، بحسب ما كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

شراقي أشار إلى أن التخزين سيتم حتى نهاية الأسبوع الأول من آب في حالة استمرار بوابتي التصريف، أو نهاية تموز في حالة غلقهما، بهدف تخزين حوالي 5 مليارات م3، وحينئذ يغمر الفيضان الممر الأوسط من جديد.

لم تصل لمستوى العام الماضي بعد

وأضاف أنه رغم تغطية السحب معظم منطقة سد النهضة، الأحد الواقع في 3 تموز، إلا أنه يمكن من خلال صور الأقمار الصناعية معرفة عدم وصول البحيرة إلى مستوى العام الماضي.

وفي بداية حزيران الماضي التقطت الأقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات الإثيوبية تواصل تعلية الممر الأوسط في السد وتفريغ بعض السدود الأخرى استعداداً لموسم الفيضان والتخزين.

فقد كشفت الصور استمرار العمل في رفع الممر الأوسط لسد النهضة، حيث تستهدف إثيوبيا الوصول إلى منسوب 595 م منذ التخزين الأول صيف 2020.

مصر والسودان ستتأثران

وكان مدير سد النهضة الإثيوبي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ” العربية”، احتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في آب وأيلول المقبلين مستبعداً إيقاف عملية الملء الثالث ومعتبراً أنها عملية تلقائية.

وجددت مصر تأكيدها على أن سد النهضة يرتبط بقضية وجودية لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد، الذي يثير قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من الماء ويثير خلافاً بين الدول الثلاث.