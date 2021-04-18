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إثيوبيا تحسم قرارها بشأن الملء الثاني لـ"سد النهضة"

18 - أبريل - 2021
سد النهضة

سد النهضة

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رغم الدعوات المصرية السودانية لأثيوبيا بعدم البدء في ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الأحد أن “الملء الثاني لسد النهضة سيتم خلال موسم الامطار، لافتاً إلى أن “الأمطار الغزيرة مكنت بلاده من إتمام الملء الأول لسد النهضة بنجاح”.

“آبي أحمد” كتب عبر “تويتر” “الملء التالي سيتم خلال الهطول الغزير للمطر في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس”، وهذا سيمنع حدوث فيضانات في السودان”. موضحاً أن “إثيوبيا، بينما تعمل لتلبية احتياجاتها، فإنه لا نية لديها لإلحاق الضرر بدول المصب”.

ويأتي العلان الاثيوبي، بعد فشل جولة مفاوضات عقدت في كينشاسا في وقت سابق من الشهر الجاري بمشاركة مصر والسودان. واتهمت القاهرة والخرطوم أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات.

يشار أن مصر والسودان طالبتا بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة، وهو ما ترفضه إثيوبيا.

يذكر أنه منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.

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