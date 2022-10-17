إثيوبيا تستهدف السيطرة على المطارات والمنشآت الحكومية في الشمال

قالت هيئة الاتصالات الحكومية، الاثنين، إن إثيوبيا تهدف إلى السيطرة على المطارات والمنشآت الحيوية الأخرى في شمال البلاد، رداً على الهجمات التي تشنها قوات تيغراي.

وأضافت في بيان: “من الضروري… أن تتولى حكومة إثيوبيا السيطرة فوراً على جميع المطارات والمنشآت الاتحادية الأخرى في المنطقة”.

وتقاتل قوات الحكومة الإثيوبية وحلفاؤها قوات تيغراي على نحو متقطع منذ نهاية 2020. وتسبب العنف في مقتل آلاف المدنيين ونزوح الملايين، في حين يواجه مئات الآلاف شبح المجاعة. ويتبادل الطرفان الاتهامات ببدء الصراع.

ودعا موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد أطراف الصراع المستمر منذ عامين في تيغراي بشمال إثيوبيا إلى تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في الإقليم بهدف الاتفاق على عقد محادثات سلام مباشرة. وقال فقي إنه يتابع أخبار العنف المتصاعد في تيغراي بقلق بالغ.

وأفادت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان: “يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقوة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق نار، واستئناف الخدمات الإنسانية”.

وتأجلت محادثات السلام التي تقودها مفوضية الاتحاد الأفريقي والتي كانت مقترحة في وقت سابق من الشهر الحالي لأسباب لوجيستية.

وقالت سلطات تيغراي إن قواتها ستلتزم بهدنة فورية.

وأضافت في بيان: ” الجهود المبذولة لوقف الأعمال العدائية تؤكد خطورة الكارثة الإنسانية”.