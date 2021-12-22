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إثيوبيا تعلن استرداد مدينة من مسلحي تيغراي

22 - ديسمبر - 2021

اثيوبيا

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أعلنت الحكومة الإثيوبية أن جيش البلاد استعاد مدينة ألاماتا جنوب تيغراي من المسلحين، في أول تقدم ميداني كبير في المنطقة التي تعاني الحرب منذ أشهر.

وقال المكتب الإعلامي التابع للحكومة، إن “القوات الإثيوبية الباسلة والقوات الأمنية في منطقة أمهرة سيطرت على مدينة ألاماتا بعدما هزمت قوات العدو”.

يذكر أن قيادة “جبهة تحرير تيغراي” أعلنت الأسبوع الماضي سحب مقاتليها من منطقتي أمهرة وعفر.

وتمكنت قوات تيغراي في وقت سابق من العام الجاري، من استعادة السيطرة على ما خسرته من المناطق في الإقليم، ومنها مركز الإقليم مدينة مقلي، وواصلت تقدمها إلى أراضي ولايتي أمهرة وعفر المجاورتين باتجاه العاصمة أديس أبابا، ما دفع حكومة أبي أحمد إلى إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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