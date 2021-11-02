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إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة قوات تيغراي

2 - نوفمبر - 2021
عناصر من الجيش الإثيوبي

عناصر من الجيش الإثيوبي

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أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد زحف قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وقالت إذاعة “فانا” الإثيوبية إن “مجلس الوزراء أعلن فرض حالة الطوارئ ، كما ناقش آخر التطورات الجارية في البلاد”.

وذكرت القناة أن “حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جبهة تحرير تيغراي الإرهابية في عدة أجزاء من البلاد”.

وقال متحدث باسم قوات إقليم‭‬‬ تيغراي الإثيوبي المتمردة، اليوم الاثنين، إنها انضمت إلى قوات من إقليم أورومو تقاتل أيضا الحكومة المركزية، مضيفا أنهم يدرسون الزحف إلى العاصمة.

وأضاف جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: “انضممنا إلى جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو (جبهة تحرير أورومو)، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيغراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك”.

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، يوم الأحد، السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، عبّرت السبت، عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال بين القوات النظامية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي شمالي إثيوبيا، داعية الجبهة إلى الانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين حققت قواتها تقدمًا فيهما.

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