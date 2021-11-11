إثيوبيا تعلن قرارا جديدا بشأن سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، الخميس، موعد بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي بنته على النيل الأزرق وسبب أزمة مع مصر والسودان.

وقالت وزيرة الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي حورية علي مهدي، إنه من المتوقع أن يبدأ سد النهضة إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء العام المقبل، مما يرفع طاقة توليد الكهرباء في البلاد 14 بالمئة.

وأوضحت في مؤتمر إفريقي للتكنولوجيا يعقد عبر الإنترنت: “تنفذ إثيوبيا مشروعات متنوعة للطاقة الكهربائية ومن أهمها سد النهضة الذي سيبدأ إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء بحلول عام 2022”.

وتخوض الدول الثلاث مفاوضات صعبة منذ أعوام بشأن السد، الذي تتجاوز تكلفة تشييده 4 مليارات دولار، ويثير مخاوف بلدي مصب النيل، مصر والسودان، بشأن نقص المياه.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، فيما أكدت مصر الأربعاء أن هناك اتفاقا دوليا على استئناف المفاوضات.

وفي أكتوبر 2020، قالت الرئيسة الإثيوبية إن السد من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء في غضون 12 شهرا، لكنها لم تذكرموعدا محددا.

وتبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في إثيوبيا في الوقت الراهن 4967 ميغاوات.