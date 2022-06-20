إثيوبيا.. مقتل 260 شخصا على الأقل في هجوم مروّع

أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، وفقا لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.

قال أحدهما إن العدد 260 قتيلا وقال الآخر إنهم 320.

ولم يرد هايلو أدوجنا المتحدث باسم إقليم أوروميا والمتحدث العسكري الإثيوبي الكولونيل جيتنت أداني على طلبات للتعليق.

وكان رئيس الوزراء أبي أحمد ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه “أعمال مروعة” في أوروميا، من دون أن يذكر تفاصيل.

وقال عبر “تويتر”: “الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول”.