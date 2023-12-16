إجتماع قطري إسرائيلي قريب لبحث إطلاق سراح المحتجزين

بينما يقع قطاع غزة تحت أزمة إنسانية طاحنة بمئات الآلاف من الفلسطينيين المشردين بعد تدمير منازلهم جراء القصف، مع ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير دون توقف.

أفاد موقع “أكسيوس” Axios الإخباري، السبت، أنه من المتوقع أن يجتمع مدير المخابرات الإسرائيلي “الموساد” مع وزير الخارجية القطري مطلع الأسبوع لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مع حركة حماس.

وأبلغ مصدرٌ إسرائيلي بأن تل أبيب أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح النساء المتبقيات اللاتي طالبت بهن في الصفقة السابقة.

كما نقل “أكسيوس” عن مصادر إسرائيلية أن القطريين بحثوا مع فريق التفاوض الإسرائيلي ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على صفقة تسمح بالإفراج عن بقية المحتجزات مقابل وقف لإطلاق النار لأكثر من يوم واحد.

وتشهد غزة، السبت، يوماً جديداً من التصعيد حيث يتواصل القتال وحرب الشوارع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، فيما تعصف أزمة إنسانية طاحنة بمئات الآلاف من الفلسطينيين المشردين بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي.

هذا وتجمع مئات الأشخاص من عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ليل الجمعة، أمام مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية، مطالبين بسرعة الإفراج عن أبنائهم. وتأتي المطالبات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتلَ 3 محتجزين عن طريق الخطأ.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه “لمأساة لا تحتمل” بعد مقتل ثلاث محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة الجمعة “عن طريق الخطأ” بعد اعتقاد القوات الاسرائيلية أنهم يشكلون “تهديدا”.