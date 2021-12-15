إجراءات جديدة للدخول إلى أبو ظبي من الإمارات الأخرى

أعلنت السلطات الصحية في إمارة أبو ظبي اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بشروط الدخول إلى الإمارة.

وقررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة “كورونا” في العاصمة الإماراتية تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، وتعتمد استخدام نظام EDE للكشف السريع عند نقاط الدخول إلى الإمارة.

أوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي، عبر “تويتر”، أن أجهزة المسح بتقنية نظام EDE تعتمد على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس كورونا، من دون تخزين البيانات الشخصية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها على مركز الفحص الميداني في المكان لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

وشددت السلطات على أن تحقيق معدل منخفض للإصابة في إمارة أبو ظبي هو نتيجة استمرار جهود تعزيز وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما في ذلك الحملات المستمرة للفحوصات والتقصي النشط واستخدام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، فضلا عن معدلات التطعيم المرتفعة.