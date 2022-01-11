الثلاثاء 8 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 11 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجراءات جديدة لمواجهة “كورونا” اعتباراً من الأربعاء في الكويت

منذ 42 دقيقة
كورونا في الكويت

كورونا في الكويت

A A A
طباعة المقال

اتخذ مجلس الوزراء الكويتي إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال “مركز التواصل الحكومي” في تغريدة عبر “تويتر” إن مجلس الوزراء حدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المئة اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر، فيما تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز هذه الحدود.

كما دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال والتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة التحصين بشكل كامل ضد الفيروس والتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية.

    المزيد من أخبار العالم

    الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي
    مشروع قانون “جمهوري” أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا
    رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي
    وفاة رئيس البرلمان الأوروبي الإيطالي دافيد ساسولي
    الصين
    الصين للولايات المتحدة: ارفعوا العقوبات الأحادية عن أفغانستان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اكتشاف فائدة غير متوقعة لبذور الرمان
    فحص كورونا
    كورونا
    كم تستمر فترة أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون؟
    وزير الصحة فراس الأبيض
    أبيض: اللقاح حزام النجاة من التسونامي المقبل