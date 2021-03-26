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إجراءات روسية خاصة لضمان أمن منطقة القطب الشمالي

منذ 19 ثانية
القطب الشمالي

القطب الشمالي

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أعلن نيقولاي كورتشونوف سفير المهام الخاصة وعضو مجلس القطب الشمالي في روسيا، أن موسكو اتخذت تدابير خاصة لضمان أمن منطقة القطب الشمالي في ظل تعاظم اهتمام بلدان “الناتو” بالمنطقة.

وقال: “لقد أشير في وقت سابق إلى الاهتمام المتزايد من جانب حلف شمال الأطلسي ودوله الأعضاء بالمنطقة القطبية الشمالية”.

وأضاف: “الأمر يتعلق باتخاذ تدابير مناسبة ذات طابع دفاعي استباقي، بهدف ضمان سلامة الملاحة عبر الدائرة القطبية الشمالية”.

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بمواصلة تسيير البعثات العلمية والعسكرية إلى القطب الشمالي، ودراسة وتطوير المنطقة لضمان الأمن العسكري لروسيا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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