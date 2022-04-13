إجراءات كويتية ضد أفراد وشركات روسية طالتهم العقوبات الأمريكية

في تحرك جديد تجاه الشركات والكيانات الروسية التي طالتها العقوبات الأمريكية، طالب بنك الكويت المركزي جميع البنوك العاملة في الكويت باتخاذ ما يلزم بشأن العقوبات الأمريكية ضد 21 شركة تكنولوجيا روسية و13 فرداً.

وشدد بنك الكويت المركزي على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل المحلية اتخاذ ما يلزم في شأن العقوبات الجديدة التي أقرتها الخزانة الأمريكية ضد 21 شركة تكنولوجيا روسية، و13 فرداً قائمين على تأسيس شبكات روسية تستخدم للتهرب من العقوبات.

ولفت “المركزي الكويتي”، في تعميم الأربعاء، إلى الجهات الخاضعة لرقابته إلى نتائج الحوار الأول رفيع المستوى الذي عقد بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في شأن روسيا.

وأكد ضرورة اتخاذ هذه الجهات ما يلزم في شأن تفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة خصوصاً بعد ان أعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستعاقب أي فرد أو كيان يعمل مع القطاعات الروسية وتحديداً الفضاء والجو، والقطاع البحري والإلكتروني.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات جديدة على روسيا، تشمل فرض عقوبات على 13 فردا وعدة كيانات روسية، نهاية مارس/آذار الماضي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الأمريكية على قطاع التكنولوجيا الروسي تشمل أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض “سيواصل الرئيس بايدن مشاوراتنا الوثيقة بشأن عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وتخفيف تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع الأساسية”.