السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجراء جديد في سويسرا لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا

منذ 20 ساعة
كورونا في سويسرا

كورونا في سويسرا

A A A
طباعة المقال

أجازت الهيئة الصحية السويسرية للكانتونات خفض مدة الحجر الصحي للأشخاص الذين خالطوا مصابين بكوفيد-19 من عشرة إلى سبعة أيام، في ظل الإنتشار السريع للمتحورة أوميكرون.

وتأمل الهيئة الفدرالية للصحة العامة “وقف الإنتقال الأكثر إحتمالًا للعدوى وتسطيح المنحنى الوبائي مع الحد في الوقت عينه من تداعيات الحجر الصحي على المجتمع”، وفق ما جاء في أحدث التوصيات التي عممتها على الكانتونات الثلاثين.

يشار إلى أن سويسرا، كانت قد سجلت عددًا غير مسبوق من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا؛ فقد بلغ عدد الحالات التي سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قرابة 19 ألف حالة في الوقت الذي هيمن متحور “أوميكرون” الجديد على المشهد، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة المصابة به حوالي 55% من إجمالي عدد الحالات.

وكانت السلطات السويسرية قد اتخذت عددًا من القرارات في 20 ديسمبر الجاري لمواجهة الارتفاع في أعداد الإصابات؛ حيث سمحت فقط لمن حصلوا على اللقاح أو من تعافوا من الإصابة بالفيروس بالذهاب إلى المطاعم والأماكن الثقافية والرياضية والترفيهية، وأعادت إلزامية العمل من المنزل، كما حددت التجمعات بعشرة أشخاص على أقصى تقدير.

    المزيد من أخبار العالم

    الحرس الثوري الإيراني
    مصرع خمسة عناصر من قوات “الباسيج” جنوبي إيران
    محطة تووية- أرشيفية
    الاتحاد الأوروبي يدرس منح بطاقة “خضراء” للطاقة النووية
    يورو
    بعد 20 عاما على ظهور اليورو.. هل نجحت العملة الأوروبية في رهانها؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟
    ميشال حايك
    بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟