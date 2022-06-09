إجلاء ألفَي شخص بسبب الحرائق في إسبانيا

أدّى حريق غابة في جنوب إسبانيا الى إجلاء ألفي شخص وسط مخاوف من أن يتسبب الطقس الحار في زيادة اشتعال الحريق.

على الإثر، نشرت وكالات الطوارئ نحو ألف من رجال الإطفاء وقوات الجيش وطواقم الدعم لمواجهة الحريق، بحسب “أسوشيتدبرس”.

وسابقت السلطات الوقت في منطقة أندلسية الجبلية الجافة، في الوقت الذي قالت خدمة الأرصاد الجوية إن البلاد يمكن أن تصبح على شفا موجة حارة.

ويتوقع أن تتجاوز الحرارة الثلاثين درجة مئوية ويصبح الطقس أكثر سخونة بنهاية الأسبوع.

الى ذلك، قالت خدمة إخماد حرائق الغابات في أندلسية إن النيران أحرقت 2150 هيتار (5000 فدان) من التضاريس الجبلية حتى الآن.

وتأمل السلطات أن يساعد تغير اتجاه الرياح الطواقم على مواجهة النيران.

وقد أصاب الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء، ثلاثة من رجال الإطفاء، أحدهما يعاني من حروق بالغة.

على صعيد آخر، تنشغل السلطات الاسبانية بتطورات القرار الجزائري تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، مما يزيد من حدة التوتر الذي اشتعل منذ شهور بعد التحول في موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء المغربية ليصبح أكثر قربًا من الموقف المغربي.

كما أعلنت الجزائر حظر كل الواردات من إسبانيا بدءا من يوم الخميس، في تصعيد جزائري دبلوماسي واقتصادي على خلفية خلافات دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.