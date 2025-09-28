الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجلاء الآلاف وإغلاق مطارات في فيتنام مع اقتراب الإعصار بوالوي

منذ 21 ثانية
مطار فيتنام

مطار فيتنام

A A A
طباعة المقال

أغلقت فيتنام المطارات وأجلت آلاف الأشخاص في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار بوالوي الذي زادت قوته بينما يتجه للبلاد، وذلك بعد أيام من تسببه في مقتل عشرة على الأقل وفيضانات واسعة النطاق في الفلبين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الفيتنامية أن من المتوقع وصول الإعصار، الذي بلغت سرعة رياحه 133 كيلومترا في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، إلى اليابسة في وسط فيتنام في وقت متأخر من اليوم الأحد، أي قبل الوقت المتوقع من قبل نظرا لسرعة تحركه.

وقالت الحكومة إن السلطات في إقليم ها تنه بوسط البلاد بدأت في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، مضيفة أن آلاف الجنود على أهبة الاستعداد.

وقالت هيئة الطيران المدني الفيتنامية إنه تم تعليق العمليات في أربعة مطارات ساحلية اعتبارا من الأحد، بما في ذلك مطار دانانج الدولي، وعدلت مواعيد إقلاع عدد من الرحلات الجوية.

وقالت الحكومة إن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في هيو وكوانج تري.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة بولندا
إغلاق المجال الجوي قرب لوبلين وزيسوف في بولندا
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تغادر البلاد في زيارة للصين
المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم نحو غزة، مع قوارب أخرى من تونس، كجزء من مبادرة دولية للمساعدة الإنسانية لكسر الحصار البحري الإسرائيلي وتسليم الإمدادات الحيوية للفلسطينيين، في ميناء بيزرت، تونس، 13 سبتمبر 2025. رويترز
خلال الساعات المقبلة.. "أسطول الصمود" يستعد لمغادرة جزيرة كريت اليونانية باتجاه غزة

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
جواد نصر الله
نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر
عناصر من حزب الله
من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟