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إجلاء القنصلية الروسية في أفغانستان

14 - يوليو - 2021
عناصر من الجيش الروسي- أرشيفية

عناصر من الجيش الروسي- أرشيفية

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أجلت السلطات الروسية العاملين في قنصليتها بمدينة مزار شريف في أفغانستان، بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة التي تشهدها لبلاد.

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، إجلاء القنصلية الروسية بمدينة مزار شريف في أفغانستان، مشيرا إلى إمكانية استئناف عملها بعد تلقي ضمانات أمنية.

وأوضح كابولوف في تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية، أنه تم إجلاء العاملين في القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة “طالبان” في المنطقة.

أشار كابولوف إلى أنه اتصل برئيس المكتب السياسي لـ “طالبان” في قطر، الملا عبد الغني برادر، الذي أكد له أن جميع القادة الميدانيين تلقوا أوامر بألا تتعرض القنصلية الروسية لأي أضرار.

وأضاف المبعوث: “ونحن الآن ننتظر حتى تتضح الأمور”، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن أن يعود الدبلوماسيون للعمل “ما أن نحصل على الضمانات”.

يذكر أن كلا من تركيا وباكستان وإيران قد أغلقت قنصلياتها في مدينة مزار شريف بشمال أفغانستان وسط استمرار القتال بين القوات الحكومية الأفغانية وحركة “طالبان” وتقدم الأخيرة في المنطقة.

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