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إجلاء قرابة ألف مواطن أمريكي من السودان

منذ 5 دقائق
أمريكا تواصل إجلاء رعاياها من السودان

أمريكا تواصل إجلاء رعاياها من السودان

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن وشركاءها متعددي الجنسيات ساعدوا قرابة ألف أمريكي على مغادرة السودان منذ اندلاع أحداث العنف في الآونة الأخيرة وإن قافلة حكومية ثانية وصلت، الأحد، إلى بورتسودان.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان اليوم إن المواطنين الأمريكيين وغيرهم ممن يحق لهم اللحاق بالقافلة سيتجهون إلى السعودية حيث يتمركز أفراد لتيسير السفر في حالات الطوارئ.

سفينة عسكرية تصل السودان

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الولايات المتحدة أرسلت سفينة تابعة للبحرية إلى السودان للمساعدة في إجلاء المواطنين الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في هذا البلد الذي اندلع فيه قتال هذا الشهر.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن السفينة يو.إس.إن.إس برونزويك، وهي سفينة نقل سريع، توجد في بورتسودان بصفة مؤقتة.

وأضاف أحدهما أنه من المرجح أن يتم إجلاء مئات المواطنين على متن هذه السفينة.

    المصدر :
  • رويترز

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