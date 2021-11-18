إجلاء مئات الروس والأجانب من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو وبتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بتنظيم عملية إجلاء لمواطنين روس وأجانب من أفغانستان.

وذكرت الوزارة، أن 3 طائرات نقل عسكرية روسية ستقوم بإجلاء أكثر من 380 مواطنا من روسيا، والدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي (بيلاروس وقرغيزستان وأرمينيا) وأوكرانيا وأفغانستان، من الأراضي الأفغانية.

ونوهت الوزارة في بيانها، بأن الطائرات انطلقت من مطار تشكالوفسكي قرب موسكو إلى كابل، وعلى متن كل منها 36 طنا من المساعدات الإنسانية الروسية للشعب الأفغاني.

ولتوفير المساعدة الطبية الضرورية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم، كان على متن كل طائرة مجموعة الأطباء العسكريين، مع المعدات الطبية والأدوية اللازمة. وحملت الطائرات معها ما يكفي من الوجبات الغذائية ومياه الشرب والأغطية الصوفية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجري في الوقت الراهن تفريغ طائرات النقل العسكرية الثلاث من طراز Il-76 ، من المساعدات الإنسانية وتسليمها للجانب الأفغاني في مطار كابل.

في 25 أغسطس من هذا العام، قامت الدفاع الروسية بتنفيذ إجلاء حوالي 400 شخص من مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان من أراضي أفغانستان، بواسطة طائرات النقل العسكرية.