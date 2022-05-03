إجلاء 100 شخص من ماريوبول.. الصليب الأحمر: المدنيون ما زالوا محاصرين في الجحيم

لا تزال عمليات إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول تشغل السلطات الأوكرانية وحلفائها الغربيين، اذ أعلنت بريطانيا أنها سترسل عربات مدرعة للمساعدة في جهود الإجلاء.

في هذا الإطار، أعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا “أوسنات لوبراني” أنّ المنظمة نجحت في إجلاء نحو 101 شخص من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وأضافت أنّ معظمهم وصل إلى مدينة زابوريجيا حيث يتلقون المساعدات الإنسانية.

وذكرت لوبراني في بيان أرسلته للصحفيين “بفضل العملية، تمكن 101 رجل وامرأة وطفل ومسن أخيرا من مغادرة الخنادق تحت مصنع آزوفستال ورؤية ضوء النهار بعد شهرين”.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي شاركت أيضا في عملية الإجلاء، أصدرت بيانًا موازيا قالت فيه إن نحو مئة شخص من منطقة المصنع في ماريوبول وصلوا إلى زابوريجيا اليوم الثلاثاء وأضافت أن بعضهم جرحى.

في سياق متصل، كشف “باسكال هوندت” رئيس الصليب الأحمر في أوكرانيا أن عددًا غير معروف من المدنيين ما زال محاصرًا في مدينة ماريوبول والمناطق المحيطة بها بعدما أجلت اللجنة أكثر من 100 مدني من مصنع آزوفستال.

وأضاف هوندت للصحفيين عبر تطبيق زوم “كنا نأمل أن يتمكن عدد أكبر بكثير من الناس من الانضمام إلى القافلة والخروج من الجحيم. ولهذا السبب تعترينا مشاعر متباينة”.

كما أعرب عن قلقه حيال مؤشرات على استئناف القتال العنيف داخل المصنع وحوله، لكنه قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستواصل الضغط من أجل الوصول إلى المدنيين المتبقين.