إجلاء 1567 من عدة مدن أوكرانية عبر ممرات إنسانية اليوم الأربعاء

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأريعاء، عن إجلاء أكثر من 1500 شخصا من عدة مدن عبر ممرات إنسانية.

قال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، في منشور على الإنترنت إنه تم إجلاء 1567 من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية اليوم الأربعاء.

وكان 2671 فروا أمس الثلاثاء، بسبب العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لديها دلائل على استخدام الروس أسلحة كيميائية. وأكد زيلينسكي أن الروس استخدموا قنابل فوسفورية وأخرى محرمة دوليا، مطالبا باستخدام كل الأساليب للضغط على روسيا، ولافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه القوة لفعل ذلك.

من جهته، أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي عن قلقه من احتمال لجوء القوات الروسية إلى استعمال سلاح كيميائي في أوكرانيا، لكنه شدد على عدم وجود تأكيدات للتقارير التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعمال هذا السلاح عبر مسيّرات في الحرب.

إجلاء المدنيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء إجلاء أكثر من 765 ألف شخص من مناطق الصراع في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأفاد رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف -في بيان- بأن بلاده مستمرة في إجلاء المدنيين من المناطق التي تتواصل فيها الاشتباكات بأوكرانيا.

وأوضح ميزينتسيف أنه بمبادرة من ألمانيا وتركيا وفرنسا، تم إنشاء ممرات إنسانية إضافية من ماريوبول إلى مدينة بيرديانسك، مشيرا إلى أن الممرات الإنسانية تفتح كل يوم لإجلاء المدنيين، في وقت قال فيه عمدة ماريوبول إن أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون داخل المدينة في انتظار إجلائهم.

وفي كراماتورسك، قال عمدة المدينة إن أقل من 40 ألفا بَقُوا في المدينة من أصل 165 ألف شخص، مضيفا أن هناك دفعات جديدة من المواطنين يتوقع أن تخرج خلال الأيام القادمة.

ويشكل المتقاعدون وكبار السن الطبقة الكبرى ممن بقي من الأهالي.

وكانت إدارة المدنية في مقاطعة دونيتسك أشارت إلى أن بعض المراكز الطبية والخدمية ستتوقف عن العمل، وأن عددا قليلا من المحال سيبقى مفتوحا لتلبية احتياجات الأهالي.