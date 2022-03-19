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إجلاء 190 ألف مدني من مناطق المعارك بأوكرانيا

19 - مارس - 2022
ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكران بسبب الغزو الروسي

ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكران بسبب الغزو الروسي

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قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن بلادها أجلت 190 ألف مدني من مناطق خطوط المواجهة عبر ممرات إنسانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت فيريشتشوك، في مقابلة تليفزيونية، السبت، أن الممرات في منطقتي كييف ولوجانسك مفتوحة اليوم، لكن الممر المقرر إلى مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية المحاصرة يعمل بشكل جزئي، إذ لا تسمح القوات الروسية بمرور الحافلات.

يأتي ذلك فيما بلغ عدد النازحين داخلياً جراء القتال، بحسب أرقام الأمم المتحدة اليوم السبت 6 ملايين ونصف المليون شخص، أي ما يقارب ضعف عدد الذين تمكنوا من الفرار إلى دول الجوار.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان السبت، إن 3 ملايين و328 ألفا و692 لاجئًا أوكرانيًا عبروا إلى الدول المجاورة.

وبحسب بيان المفوضية، فإن العدد المذكور يشمل الفترة بين 24 فبراير/ شباط الماضي (تاريخ بدء الهجوم الروسي) و18 مارس/ آذار الجاري.

وأشار البيان إلى مقتل 847 مدنيًا على الأقل وإصابة 1399 آخرين في أوكرانيا جراء الحرب خلال الفترة المذكورة.

وذكر أن العدد الحقيقي للقتلى والمصابين قد يكون أعلى بكثير مما جرى توثيقه. وسبق أن حذّرت المفوضية من إمكانية فرار نحو 4 ملايين مدني من أوكرانيا في حال تفاقم الوضع.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

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