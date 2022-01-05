الأربعاء 2 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 5 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إجماع حزبي ألماني على إعادة ترشيح شتاينماير لولاية رئاسية ثانية

منذ 49 دقيقة
الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير

الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير

A A A
طباعة المقال

قالت وكالة DPA، إن ائتلاف الاتحاد الديمقراطي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ألمانيا، قرر دعم ترشيح فرانك فالتر شتاينماير لولاية رئاسية ثانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذا الائتلاف، يملك الكتلة الثانية من حيث الحجم في البرلمان الألماني.

في وقت سابق، حظي ترشيح شتاينماير بدعم التحالف الحاكم المؤلف من الحزب الديمقراطي الألماني، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وبذلك بات التصويت، الذي سيجري في 13 فبراير، بمثابة إجراء شكلي.

يتم انتخاب رئيس ألمانيا من قبل هيئة دستورية خاصة – الجمعية الاتحادية. تتألف من أعضاء البوندستاغ وممثلي الولايات الفيدرالية. شغل شتاينماير منصبه في عام 2017، خلفا ليواكيم جاوك.

    المزيد من أخبار العالم

    النرويج تؤكد التزامها بجعل المرأة والسلام أولوية خلال رئاستها لمجلس الأمن
    وزارة الخارجية الروسية
    الخارجية الروسية: نتابع عن كثب تطورات الوضع في كازاخستان
    أسعار النفط
    استقرار أسعار النفط والمستثمرون يدرسون تأثير أوميكرون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
    الأمير عبد الرحمن بن مساعد لـ نصر الله: يا كاذب العصر
    رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
    ميقاتي يشن هجوماً على نصر الله.. “بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين”
    بعوض- تعبيرية
    العلماء يكشفون سر لدغ البعوض لأشخاص محددين دون غيرهم