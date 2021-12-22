إحالة قضية إهانة الرئيس البيلاروسي إلى المحكمة

أعلنت النيابة العامة في بيلاروس، عن إحالة قضية تتعلق بإهانة رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، إلى المحكمة للنظر فيها.

وذكر المكتب الصحفي للنيابة العامة، في بيان، أنه تم إرسال الإهانة المتعلقة بالرئيس لوكاشينكو والتحريض على العداء الاجتماعي والكراهية إلى المحكمة الجنائية.

وأضاف البيان: “تم إرسال القضية الجنائية ضد المواطن ش، إلى محكمة مدينة مينسك، التي وجهت ضده تهمة إهانة رئيس الجمهورية علانية، والتحريض على العداوة والفتنة الاجتماعية، فضلا عن الاتجار بالمخدرات”.

ووفقا للتحقيق، قام المتهم في الفترة من يونيو 2020 إلى مايو 2021 بنشر في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات مسيئة ومعلومات مغلوطة مع إهانات لرئيس الدولة، وترافق ذلك بتقييم خاطئ لنشاط رجال الأمن والعسكريين.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه أزمة الهجرة على حدود بيلاروس وبولندا، وتتصاعد الاتهامات لبيلاروس باختلاقها. وقد أخذت هذه الأزمة الإنسانية التي تحاول أطراف تسييسها أبعادا جديدة بعد أن أعلن نائب وزير خارجية ليتوانيا مانتاس أدوميناس أن حرس حدود بلاده لن يطلقوا النار على اللاجئين، لكنه ألمح إلى أن الأمر يمكن أن يتغير، زاعما بوجود “سيناريو يمكن أن يشارك فيه أشخاص خضر”.