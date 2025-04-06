إحالة محام بوزارة العدل الأمريكية إلى إجازة إدارية.. والسبب؟

أعلنت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، اليوم الأحد، إحالة محام بالوزارة إلى إجازة إدارية بعد فشله في الدفاع بقوة عن تعامل الحكومة مع رجل تم ترحيله بالخطأ إلى السلفادور في ما وصفته قاضية أمريكية بأنه احتجاز “غير قانوني على الإطلاق”.

أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باولا زينيس بإعادة كيلمار أبريجو جارسيا، وهو مهاجر سلفادوري كان يعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتصريح عمل، إلى ماريلاند على الرغم من قول وزارة العدل إنها لا تستطيع إعادته من دولة ذات سيادة.

واستأنفت إدارة ترامب القضية، ومن المتوقع صدور حكم الليلة قبيل الموعد النهائي الذي حدده القاضي لعودته الساعة 1159 مساء يوم الاثنين.

وفي جلسة استماع بالمحكمة يوم الجمعة، وجد محامي وزارة العدل إيريز روفيني صعوبة في الإجابة على أسئلة القاضية حول ملابسات ترحيل أبريجو جارسيا.

وقال روفيني إنه أثار أسئلة مع مسؤولين أمريكيين حول سبب عدم تمكن الحكومة الاتحادية من إعادة أبريجو جارسيا، لكنه لم يتلق أي إجابة “مرضية”. وأقر بما وصفه بأنه “غياب للأدلة” التي تبرر احتجاز أبريجو جارسيا وترحيله.

وقالت بوندي لبرنامج فوكس نيوز صنداي إن روفيني لم يعد يعمل بنشاط على القضية أو في الوزارة.

وأضافت “إنها مسألة عالقة حاليا. أحاله (نائب المدعي العام الأمريكي) تود بلانش إلى إجازة إدارية يوم السبت. عليك أن تدافع بقوة عن موكلك”.

وذكرت إيه.بي.سي نيوز أن أوجست فلينتجي مدير روفيني أحيل إلى إجازة هو الآخر. ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على التقرير.

ولم يرد روفيني وفلينتجي، الذي تشير صفحته على لينكدإن إلى أنه يشغل منصب نائب مدير القسم المدني بمكتب دعاوى الهجرة في وزارة العدل، على طلبات للتعليق حتى الآن.

أقرت إدارة الرئيس دونالد ترامب في وثائق قضائية سابقة بأنها رحلت أبريجو جارسيا خطأ إلى بلده الأصلي على الرغم من صدور أمر قضائي سابق يمنع ترحيله.

واتهم البيت الأبيض ومسؤولو الإدارة أبريجو جارسيا بالانتماء إلى عصابة إجرامية، لكن لا توجد أي تهم معلقة ضده. وينفي محاموه هذا الادعاء.

* “غير قانوني على الإطلاق”

قالت زينيس في أمر مكتوب صدر اليوم لشرح حكمها الصادر يوم الجمعة “لم تكن هناك أي أسس قانونية لاعتقاله أو احتجازه أو ترحيله” أو أي دليل على أن أبريجو جارسيا مطلوب لارتكابه جرائم في السلفادور.

وكتبت في الوثيقة “بل يبدو أن احتجازه غير قانوني على الإطلاق”.

وقالت القاضية إن أبريجو جارسيا امتثل تماما لجميع توجيهات مسؤولي الهجرة، بما في ذلك إجراءات تسجيل الوصول السنوية، ولم توجه إليه أي تهمة أو تتم إدانته بأي جريمة.

أوقف موظفو الهجرة أبريجو جارسيا واحتجزوه في 12 مارس آذار، واستجوبوه بشأن انتمائه المزعوم لعصابة إم.إس-13، وهو ما نفاه. ويقول مسؤولون أمريكيون إن عصابة إم.إس-13 أسسها في الأصل مهاجرون سلفادوريون فارون من الحرب الأهلية في بلادهم، وهي الآن ضالعة في عدد هائل من الأعمال غير القانونية.

وتم احتجاز أبريجو جارسيا بالسلفادور فيما وصفه القاضي بأنه “أحد أخطر السجون في نصف الكرة الغربي”.

تواجه إدارة ترامب انتقادات في محاكم أمريكية وغيرها بسبب تشديدها تطبيق قوانين الهجرة. وينظر قاض في واشنطن العاصمة بشكل منفصل فيما إذا كانت إدارة ترامب قد انتهكت أمر محكمة بعدم ترحيل أعضاء مزعومين في عصابة فنزويلية وسط إجراءات قانونية جارية.

وهناك قضايا لجوء يجري النظر فيها بشأن بعض المرحلين، وتقول جماعات معنية بالحقوق المدنية إن الإدارة لم توفر الإجراءات القانونية الواجبة.

وتعهدت بوندي اليوم الأحد بمواصلة عمليات الترحيل التي تقوم بها الإدارة.

وقالت “أفضل ما يمكن فعله هو إخراج هؤلاء الأشخاص من بلدنا”.