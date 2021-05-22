إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات كانت في طريقها إلى السعودية

أحبطت قوات الأمن السعودية اليوم السبت، محاولة لتهريب كمية ضخمة من المخدرات في منفذي الوديعة وميناء جازان، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضحت الهيئة أن جمرك الوديعة تمكّن من إحباط محاولة تهريب (191.5) كجم من الحشيش وذلك بعد اكتشافها مُخبأة بطريقة فنية في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، بحيث وُضعت كمية الحشيش بين أعواد من القصب، وذلك بقصد التمويه على المفتش.

وأضافت أن جمرك ميناء جازان تمكّن أيضًا من إحباط محاولة تهريب (115) كيلوجرام من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة بطريقة فنية داخل الصندوق الخلفي لإحدى الشاحنات.

وأكدت الهيئة على أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، والوقوف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب إدخال مثل هذه الممنوعات أو غيرها.