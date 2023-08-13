إحباط روسي لهجوم أوكراني بمسيرة فوق بيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في منطقة بيلغورود.

وذكر البيان: “قرابة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي”.

وتابع: “كشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة ودمرتها فوق أراضي منطقة بيلغورود”.

وأوضحت الوزارة: “لم تقع إصابات ولا أضرار”، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الرابعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش).

وتقع منطقة بيلغورود في جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.

وفي السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بالتصدي لهجوم أوكراني بمسيرة على منطقة كورسك غربي روسيا.

كما أفاد مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عن مقتل شخصين اثنين وإصابة آخر نتيجة قصف القوات الروسية لبلدة ستانيسلاف أدى إلى تضرر 5 مباني سكنية خاصة.

وذكر يرماك أنه نتيجة قصف بلدة شيروكا بالكا في خيرسون، قتل 3 اشخاص وتم نقل طفل يبلغ من العمر 12 عامًا إلى المستشفى.

وأوضحت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون أن القوات الاوكرانية تقصف مقر المساعدات الإنسانية في بلدة أليشكي في منطقة خيرسون وتدمره، مستخدمة قذيفة من العيار الثقيل.

وذكرت وسائل اعلام روسية ان الجيش الروسي دمر موقع للقوات الأوكرانية بالقرب من خيرسون، ما أدى الى مقتل عدد من المسلحين والجنود.