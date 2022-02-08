إحباط عملية "غسل عملات مشفرة" بقيمة 4.5 مليار دولار في اميركا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال زوجين في نيويورك بتهمة التآمر لغسل عملات مشفرة تقدر قيمتها حاليا بـ4.5 مليار دولار، سرقت خلال اختراق منصة Bitfinex عام 2016.

وقالت الوزارة في بيان إن إيليا ليشتنشتاين (34 عاما) وزوجته هيذر مورغان (31 عاما) اعتقلا صباح اليوم الثلاثاء في مانهاتن وسيمثلان أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم”، مبينة أنه “يعتقد أنهما تآمرا لغسل عائدات 119754 بيتكوين سرقت من منصة Bitfinex بعد اختراق أنظمتها في أغسطس 2016”.

وأضافت: “قام هاكر (لم يتم تحديد هويته في الشكوى الجنائية) ببيع أكثر من 2000 بيتكوين غير مصرح بها، ثم أرسل العائدات إلى محفظة رقمية يملكها ليشتنشتاين. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية قام بغسل ما يقرب من 25000 من عملات البيتكوين المسروقة مع توجيه بعض الأموال إلى حسابات تحت سيطرته هو وزوجته”.

وذكرت أن “وكلاء إنفاذ القانون تمكنوا من مصادرة الـ94000 بيتكوين المتبقية في حيازة ليشتنشتاين ومورغان بعد تنفيذ أمر مفوض من المحكمة بشأن حساباتهم التي بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار دولار في وقت الاستيلاء الأسبوع الماضي”.

ووفقا لوزارة العدل، “استخدم الزوجان العديد من تقنيات غسيل الأموال المعقدة، مثل إنشاء حسابات عبر الإنترنت بهويات مزيفة، وإنشاء برامج يمكنها إجراء العديد من المعاملات التلقائية في فترات زمنية قصيرة، وإيداع الأموال في أسواق الإنترنت المظلم للتستر أين بدأت المعاملات وأين تم إرسال الأموال”.

هذا ووجه إلى الزوجين تهم التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، على أن يتم سجن ليشتنشتاين لمدة أقصاها 20 عاما ومورغان لمدة خمس سنوات كحد أقصى في حالة إدانتهما.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: “تظهر اعتقالات اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنا للمجرمين”، مضيفة: “في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة. وبفضل العمل الدقيق لقوات إنفاذ القانون، أظهر القسم مرة أخرى كيف يمكنه تتبع الأموال بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه”.