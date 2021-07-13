إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بين بغداد وديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، إحباط عملية تفجير لأحد أبراج نقل الطاقة الرئيسة التي تربط العاصمة بغداد ومحطة القدس بين محافظتي ديالى وبغداد، موجهة أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الخلية في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعاملت مع الواقعة بعد ورود معلومات استخباراتية حول نية عناصر داعش تفجير أحد الأبراج الرئيسية.

كما، أشارت إلى، أن “المفارز تمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني”.

يأتي ذلك، بعد يومين على تأكيدات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن جهود تطوير قطاع الطاقة لن تتأثر بالاستهدافات الإرهابية.

وبيّن حينها أن هناك قوى واهمة تعمل “بكل وسيلة” على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز.

وقال إن “الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، خاصة بعد أن افتتحنا محطتين حديثتين ومهمتين في ذي قار وصلاح الدين”.

كذلك، أضاف أن الحكومة “تتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مؤكداً أن خلية الأزمة ستتابع وتتصرف بأسرع رد فعل إزاء أي خروقات تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية”.

وأكد الكاظمي أن التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، مؤكداً إلقاء القبض على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات.