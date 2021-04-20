إحباط "مخطط إرهابي" يستهدف مقار أمنية في تونس

أحبطت قوات الأمن التونسية، اليوم الثلاثاء، ”هجوما إرهابيا“ يستهدف عددا من المقار الأمنية في محافظة صفاقس جنوب العاصمة.

وكشفت وزارة الداخلية التونسية في بيان صادر عنها، أن ”القوات الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تضم عناصر متشددة، وأحبطت مخططها الذي يستهدف عددا من المقار الأمنية في مدينة صفاقس“.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن التونسي، العميد وليد حكيمة: ”إن عملية استباقية تمت بناء على معلومات استخباراتية، استطاعت إحباط الهجوم المقرر“.

وأضاف حكيمة: ”تم توقيف عناصر الخلية التي كانت تعتزم القيام بهذا الهجوم“، مؤكدا أن ”المتشددين الذين تم اعتقالهم يملكون خبرة كاملة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة، وتم ضبط كمية من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية“.

وتابع: ”العناصر التي تم إلقاء القبض عليها، أجرت تجارب في التفجير، وقامت بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية للقيام بالعملية“.

وحول الجهة التي تعمل الخلية لصالحها، أكد حكيمة أن ”هذه المجموعة تقوم بعمليات لصالح تنظيم داعش الإرهابي“.