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إحباط هجوم أوكراني على موسكو.. وتعليق الرحلات الجوية

منذ ساعة واحدة
أوكرانيا تواصل استهداف روسيا بالمسيرات

أوكرانيا تواصل استهداف روسيا بالمسيرات

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قالت وزارة الدفاع الروسية ورئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا في إسترا بمنطقة موسكو وفي كالوجا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو من ناحية جنوب الغرب.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تيليجرام إن طائرات مسيرة تم إسقاطها فوق منطقة كالوجا وفوق منطقة أقرب إلى موسكو هي إيسترا، وإنها “كانت محاولة لتنفيذ هجوم على موسكو”.

تقع إيسترا في منطقة موسكو على بعد حوالي 65 كيلومترا من الكرملين من ناحية شمال الغرب.

وقال سوبيانين إنه وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار في الموقع الذي سقط فيه حطام الطائرة المسيرة.

وذكرت وكالات أنباء روسية في وقت سابق أنه تم إلغاء أو تأجيل معظم الرحلات الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء من المطارات الأربعة الرئيسية في العاصمة.

أصبحت هجمات الطائرات المسيرة على أهداف روسية، وخاصة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 وفي المناطق المتاخمة لأوكرانيا، حدثا شبه يومي منذ تدمير طائرتين مسيرتين فوق الكرملين في أوائل مايو أيار.

وتسببت الهجمات في تعطيل رحلات جوية من وإلى موسكو في الأسابيع الأخيرة. ونادرا ما تعلن أوكرانيا المسؤولية بشكل مباشر عن مثل هذه الضربات بالطائرات المسيرة، لكنها تقول إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يدعم الهجوم المضاد الذي بدأته كييف في يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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