إحباط هجوم إرهابي في ميشيغان خلال الهالوين

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل، الجمعة، إحباط “هجوم إرهابي محتمل” كان من المخطط تنفيذه في ولاية ميشيغان في شمال البلاد خلال عيد الهالوين.

وقال باتيل في منشور على “إكس”: “هذا الصباح أحبط مكتب التحقيقات الفيدرالي هجوماً إرهابياً محتملاً، وأوقف العديد من الأشخاص في ميشيغان كانوا يخططون لهجوم عنيف خلال الهالوين في عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المخطط في وقت لاحق.

من جهتها، قالت إدارة الشرطة في ديربورن الواقعة غرب ديترويت، إن “إف بي آي” أجرى عمليات في المدينة في وقت مبكر، الجمعة.

وأضافت على فيسبوك “نريد أن نطمئن سكاننا بأنه لا يوجد أي تهديد للمجتمع في الوقت الحالي”. وبحسب شبكة “فوكس نيوز”، فإن العملية جرت بتنسيق بين المكاتب الفيدرالية والمحلية، مشيرة إلى أن المشتبه بهم “كانوا في المراحل الأخيرة من التخطيط لاعتداء كبير”، دون تحديد طبيعة الهجوم أو مكان تنفيذه.

من جانبها، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن العملية جرت في وقت متأخر من مساء الخميس، وأن السلطات الأمنية كانت تتابع المتورطين منذ أسابيع بناء على معلومات استخباراتية دقيقة. وأكدت الصحيفة أن “التحقيقات لا تزال جارية، وأن التفاصيل حول عدد الموقوفين أو خلفياتهم لم تُعلن بعد”. كما أفادت المصادر في ديترويت بأن الأجهزة الأمنية رفعت مستوى التأهب في عدد من المدن داخل الولاية، في وقت لم تُسجّل فيه أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في ختام بيانه أن “سلامة المواطنين تبقى الأولوية القصوى، وأن التنسيق الأمني بين الهيئات المحلية والفيدرالية كان حاسماً في إحباط هذا المخطط قبل تنفيذه”.